Brand in Lagerraum

Ludwigshafen.Aus ungeklärter Ursache ist ein Feuer in einem Lagerraum einer Gaststätte in der Bahnhofstraße ausgebrochen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag wird der Sachschaden auf rund 15 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war am Montag gegen 17 Uhr alarmiert worden. Sie löschte den Brand mit zwei Strahlrohren und zwei Trupps unter Atemschutz. Sie konnte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Kellerräume und weitere Gebäudeteile verhindern. Wegen der älteren Gebäudestruktur, so die Feuerwehr, breitete sich starker Rauch stark aus. Deshalb waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen im Gebäude nötig.

Hinweise zur Brandursache nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020