Brand in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Aus noch unbekannter Ursache haben sich sich am Montag ein Stapel Reifen in einer Tiefgarage im Erfurter Ring entzündet. Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurden lediglich nur die Reifen beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/9632773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.11.2020