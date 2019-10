Brand in Unterkunft für Asylbewerber

Ludwigshafen.Ein defektes Mikrowellengerät hat laut Polizei am Sonntag gegen 17.45 Uhr einen Brand im mittleren Block der Asylbewerberunterkunft in der Mannheimer Straße in Oggersheim ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Bewohner der Unterkunft vor dem Gebäude – verletzt wurde nach Angaben von Polizei und Feuerwehr niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25 000 Euro.

Laut Polizei hatten die Bewohner der Unterkunft noch versucht, das brennende Gerät im Gemeinschaftsbaderaum unter der Dusche zu löschen. Schließlich gelang es der Feuerwehr, den Brand im ersten Obergeschoss schnell unter Kontrolle zu bringen. Da die Räumlichkeiten beschädigt sind, kommen die Bewohner nun in anderen Zimmern unter. Der Feuerwehreinsatz war gegen 20 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 31 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die Kommunale Ordnungsbehörde und die Polizei. pol/se

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019