Brand in Wohnung

Ludwigshafen.Nach einem Brand in einem Oppauer Mehrfamilienhaus am Montagfrüh ist eine Wohnung vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Alle neun Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen und wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung untersucht. Sie mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Die Rettungskräfte waren um 0.29 Uhr zu dem Haus in der Karl-Otto-Braun-Straße gerufen worden. Durch das Feuer auf dem Balkon wurden die Wohnung im ersten Obergeschoss und das Dachgeschoss des Nachbarhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und setzte dafür zwei Drehleitern ein. Für die Nachlöscharbeiten musste sie das Dach öffnen.

40 000 Euro Schaden

Der Schaden vor allem durch die Rußablagerungen beträgt rund 40 000 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Die Feuerwehr war mit 27 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen. ott

