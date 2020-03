Brandschutz bei Hochhäusern gerügt

Ludwigshafen.An vier Hochhäusern in der Ludwigshafener Innenstadt muss eine Wohnungseigentümergemeinschaft brennbare Wärmedämmung entfernen. Das geht aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Neustadt hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die Stadt Ludwigshafen hatte die Eigentümerin Anfang Februar aufgefordert, das brennbare Material sofort zu entfernen. Als Begründung wurde damals angeführt, dass nach derzeitigem Zustand der Fassadendämmung der erforderliche Brandschutz in den Gebäuden nicht gewährleistet sei. Insbesondere bezweifelte die Stadt, dass die Rettungswege im Brandfall sicher benutzbar seien. Dagegen legte die Eigentümergemeinschaft per Eilantrag Widerspruch ein.

Verweis auf Feuer in London 2017

Mit ihrer Entscheidung hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts den Antrag abgelehnt. Die Dämmung der betroffenen Hochhäuser mit dem brennbaren Dämmstoff Polystyrol verstoße gegen bauordnungsrechtliche Vorschriften. Außenwände von Hochhäusern seien aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen, heißt es in der Begründung. Außerdem müsse ein Sicherheitstreppenraum so beschaffen sein, dass Feuer und Rauch nicht eindringen könnten. Das schließe brennbare Baustoffe aus.

Die Verwendung des falschen Materials räumte die Eigentümerin zwar ein, sie vertrat jedoch die Auffassung, dass durch die baurechtswidrigen Zustände keine erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit einhergingen. „Dem vermochte die Kammer nicht ansatzweise zu folgen“, so das Gericht. Der Brand des Grenfell Towers in London im Jahr 2017 mit 72 Toten habe auf dramatische Weise bestätigt, dass von brennbarer Dämmung an einem Hochhaus erhebliche Gefahren „für Leib und Leben der Bewohner“ ausgingen. Die Dämmung im vorliegenden Fall führe zu einer vergleichbaren Gefahrenlage – insbesondere, da die Nutzung der Rettungswege keineswegs sichergestellt sei. „Deshalb könnten die Hochhäuser für ihre Bewohner zur tödlichen Falle werden“, schreibt das Gericht in der Mitteilung. Die Stadt sei deshalb nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen.

Um welche Hochhäuser es sich handelt, wurde nicht bekannt. Eine Anfrage bei der Verwaltung konnte am Freitag nicht mehr beantwortet werden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020