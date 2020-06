Brandstiftung in Shisha-Bar

Ludwigshafen.Wegen eines Brands in einer Shisha-Bar in der Dammstraße ist die Feuerwehr am Montag gegen 5.28 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang Rauch aus dem Lokal im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte den Brand schnell löschen, musste jedoch umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen vornehmen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.

Unbekannte hatten am Freitagfrüh mit einem Steinbrocken die gläserne Eingangstür der Bar beschädigt. Die Kriminalinspektion ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott

