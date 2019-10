„Brauchen Korrektur“

Ludwigshafen.Angesichts der prekären Situation der beiden Hochstraßen in Ludwigshafen und der angekündigten Sperrung der Kurt-Schumacher-Brücke an drei Wochen fordert die FDP-Fraktion ein drastisches Zeichen. „Ludwigshafen muss den Verkehrsnotstand ausrufen“, schrieben die Liberalen am Freitag in einer Mitteilung. „Wir erleben den ersten Vorgeschmack auf das anstehende Verkehrschaos.“

Die bisherigen Strategien seien nicht aufgegangen und es werde eine sofortige, zukunftsgewandte Korrektur benötigt. Die Fehler der Vergangenheit seien schon jetzt täglich spürbar, „allerdings verbessert sich die Situation nicht, in dem zeitintensiv nach Schuldigen gesucht wird“, heißt es weiter. „Wir müssen jetzt gemeinsam, zukunftsorientiert agieren.“ Die FDP fordert deshalb erneut ein effizientes Baudezernat unter neuer Führung und mit „schlagkräftiger Mannschaft“. Daneben setzen sich die Liberalen für einen schnellen Neubau der Hochstraße Süd anstatt eines jahrelangen, kostenintensiven Prüfprozesses mit unklarem Ausgang ein. jei

