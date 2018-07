Braun gibt nach 34 Jahren Mandat ab

Anzeige

Der Rheingönheimer zählt zu den Gründern der Grünen in Ludwigshafen und zog 1984 in den Stadtrat ein – mit einem spektakulären Auftritt. Dem damaligen SPD-Fraktionschef Edwin Grimm überreichte er ein rotes Tuch mit der Aufschrift „Der rote Filz“. Dessen CDU-Kollege Julius Hetterich bekam eine Bibel mit dem Hinweis auf christliche Grundsätze.

Später lag Braun oft mit dem früheren Kämmerer Wilhelm Zeiser (SPD) über Kreuz. Gleichwohl will er in der Politik „etwas bewegen“ und ist an sachlicher Arbeit orientiert. Dabei konnte er einige Erfolge verbuchen, wie etwa den Erhalt der Direktoren-Villa der Walzmühle, die nun das Bloch-Zentrum beherbergt. „Zudem haben wir Grüne weitere Einschnitte beim Nahverkehr verhindert und die Förderung von Kulturinitiativen durchgesetzt.“

In den vergangenen Jahren ist es in der Stadt etwas ruhiger geworden um Braun, der den Fraktionsvorsitz im Stadtrat 2012 an Hans-Uwe Daumann abgab. Sein schulterlanges Haar trägt er nur unwesentlich kürzer als vor Jahrzehnten, dafür tauschte er öfter Pulli gegen Sakko ein – etwa in den fünf Jahren als Landtagsvizepräsident. Seit 1996 gehört er mit einer fünfjährigen Unterbrechung dem Landtag an. Auch in den nächsten Jahren will er sich auf die Landespolitik konzentrieren.

Viel Zeit für Privates bleibt nicht. Seine Tochter mit den beiden Enkeln besucht er aber regelmäßig im US-Bundesstaat Texas. Eine ähnliche Familienkonstellation gibt es bei der früheren Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU). Braun: „Wir wollten uns immer schon mal in den USA treffen, bislang hat es aber noch nicht geklappt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.07.2018