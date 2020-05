Ludwigshafen.Brennende Altreifen haben am frühen Mittwochabend in Ludwigshafen eine weithin sichtbare Rauchwolke hervorgerufen. Nach Angaben der Feuerwehr, wurde der Brand in der Zeigeleistraße gegen 19.10 Uhr gemeldet. Durch die sehr starke Rauchentwicklung kam es zu einem hohen Aufkommen an Notrufen der Notrufnummer 112 in der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen

Gegen 19.30 Uhr war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die über dem Brandort verlaufenden Hochstraße Nord wurde von der Polizei im Zuge der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache ist noch unklar, ob eine vorsätzliche Brandlegung vorliegt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.