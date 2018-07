Brennende Müllcontainer

Anzeige

Ludwigshafen.In der Nähe des Hotels Excelsior in der Ludwigshafener Benckiserstraße sind mehrere Müllcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr teilte am Wochenende mit, dass sich eine Anwohnerin in der Nacht auf Samstag gemeldet hatte: Sie hatte eine starke Rauchentwicklung beobachtet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass drei Müllcontainer in Flammen standen. Sie befanden sich zwischen dem Hotel und einer Diskothek, der Brand drohte auf das Gebäude überzugreifen: Zwei Fensterscheiben des Hotels hatten die Flammen bereits zerstört.

Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute sowie Polizei und Rettungsdienst. fab