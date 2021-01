Briefwahl beginnt

Ludwigshafen.Die Briefwahl zur Ortsvorsteher-Stichwahl in der Nördlichen Innenstadt beginnt am Donnerstag, 14. Januar. Der Wahlausschuss unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bestätigte am Dienstag das Ergebnis der Nachzählung, wonach Osman Gürsoy (SPD) und Wolfgang Leibig (CDU) in die Stichwahl am 24. Januar kommen. Wegen der Pandemie bittet die Stadt, vorrangig Briefwahl zu nutzen. Gleichwohl sind drei Wahllokale geöffnet.

