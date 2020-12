Briefwahlanträge für Ortsvorsteherwahl bis 8. Januar

Ludwigshafen.Briefwahlanträge für die Wahl zum Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt müssen bis Freitag, 8. Januar, 18 Uhr, beim Wahlamt im Rathaus eingegangen sein. Über diese Frist informiert die Verwaltung. Die entsprechenden Unterlagen für die Wahl am 10. Januar können sowohl online unter www.ludwigshafen.de als auch per Post oder per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de angefordert werden. Dazu müssen Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Wohnanschrift genannt werden. Fragen werden unter Telefon 0621/504-38 30 beantwortet. Bislang haben 950 von 13 500 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.

