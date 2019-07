Brunckstraße stadteinwärts gesperrt

Ludwigshafen.Autofahrer, die ab Montag, 29. Juli, in der Brunckstraße in Richtung Innenstadt unterwegs sind, müssen sich auf starke Behinderungen einstellen. Grund: Die 600 Meter lange Fahrbahn zwischen Stern- und Carl-Bosch-Straße wird saniert. Die Brunckstraße bleibt daher bis 13. August stadteinwärts voll gesperrt, kündigte die Verwaltung am Freitag an.

Eine Umleitung wird über Stern- und Ruthenstraße, Ruthenplatz zur Carl-Bosch-Straße ausgeschildert. Gleichwohl werden die Kraftfahrer gebeten, den Bereich möglichst weiträumig über die A 650/B 9 zu meiden.

Dringend erforderlich ist die Instandsetzung nach Angaben der Stadt aus Gründen der Verkehrssicherheit. Tiefe Spurrillen bildeten sich seit langem wegen des starken Lkw-Verkehrs. Die Verwaltung tauscht aber auch beschädigte Rinnenplatten aus und asphaltiert die bislang gepflasterte Fläche an der Bushaltestelle Rheinfeldstraße. Der Zugang zum BASF-Tor 3 soll weitestgehend erhalten bleiben, so die Auskunft. Allerdings sei das Überqueren der Brunckstraße wegen des Bauablaufs nicht immer möglich.

Ab 5. August erneuert die Stadt auch den Radweg in der Carl-Bosch-Straße. Hierfür wird ebenfalls eine Umleitung ausgeschildert – über die Schopenhauer-, Bremser- und Karl-Müller-Straße. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019