Brunckstraße teilweise gesperrt

Ludwigshafen.Wegen eines Schwertransports werden die Brunckstraße und die anschließende L 523 ab Höhe der Sternstraße in Fahrtrichtung Worms am Samstag, 21. März, ab 13 bis etwa 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind die BASF-Tore 5 bis 12 und 13, von wo aus sich der Lastwagen in Bewegung setzt. Der Schwertransport fährt laut Stadt von BASF-Tor 13 Richtung Fritz-Trambauer-Straße über Bürgermeister-Trupp-Straße, L 523, Brunckstraße, Amoniakstraße und Magnetbandstraße zum Schwerlasttor der Anilin. Das voraussichtliche Ende der außergewöhnlichen Fahrt ist für 18 Uhr geplant. Zur Vorbereitung des Schwerlasttransports wird der Parkplatz „Rheinufer Ludwigshafen“ ab Montag von der Nato-Rampe nicht zur Verfügung stehen. Die Straße Am Hasenbusch wird am Mittwoch, 18. März, ganztätig zwischen der Nato-Rampe und der Einfahrt Nato-Tor am Landeshafen der BASF ganztätig gesperrt. red

