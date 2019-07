Brunckstraße zwei Wochen dicht

Ludwigshafen.Wer ab Montag von den nördlichen Stadtteilen in Richtung Innenstadt oder Hochstraßen unterwegs ist, muss sich in Geduld üben und erheblich mehr Zeit einplanen: Denn in der Brunckstraße, der mit Abstand wichtigste Verkehrsader im Norden der Stadt, drohen Staus. Grund: Die Verwaltung saniert die Fahrbahn zwischen der Stern- und Carl-Bosch-Straße. Der etwa 600 Meter lange Abschnitt in Richtung

...