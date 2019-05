BSC spielt gegen den Meister

Ludwigshafen.Letzter Spieltag für die vier Ludwigshafener Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga: Der BSC Oppau trifft am Freitag, 19 Uhr, auf den Meister TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. Am Sonntag, jeweils 15.15 Uhr, folgen die Auswärtsspiele von Vizemeister SV Ruchheim beim Fünften FC 08 Haßloch, SV Südwest bei der FG 08 Mutterstadt und ESV 1927 beim ASV Maxdorf. Der SV Ruchheim hat bereits die Aufstiegsspiele gegen SVW Mainz im Sinn – der Ausgang seines Spiels in Haßloch ist ohne Bedeutung. Den dritten Tabellenplatz haben der SV Südwest und der BSC Oppau im Visier. Sollten die Ruchheimer den Aufstieg verpassen und der VfR Friesenheim aufsteigen, wären in der Liga durch den Abstieg des LSC aus der Landesliga künftig sechs Mannschaften aus der Stadt vertreten. rs

