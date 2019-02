Bühne bebt im Bürgerhaus

Ludwigshafen.Drei donnernde Ahoi auf den Mundenheimer Karnevalverein „Munnemer Göckel“ und ihren Hausfrauenkongress, bei dem sie über fünf Stunden lang ihr Motto „Die Göckel des Olymp“ wie einen roten Faden durch das Programm führten. Jürgen Baader, Vorsitzender und Sitzungspräsident, ist es gelungen, dass sein Publikum alle Sorgen des Alltags vergessen konnte und bis nach Mitternacht im voll besetzen, fasnachtlich geschmückten Oppauer Bürgerhaus prächtige Stimmung herrschte.

Imposante Dekoration

Richtig viel Mühe machten sich die „Munnemer Göckel“ und zauberten den göttlichen Olymp, die Residenz der griechischen Götter, auf die Bühne. Mit den sechs dorischen Säulen und dem Parthenon der Athener Akropolis kamen bei vielen Gästen sicher auch Urlaubserinnerungen an Griechenland auf. Aber auch das Foyer war wunderschön mit Flammen und Säulen dekoriert. Imposant und eindrucksvoll war das Eröffnungsspiel, bei dem Präsident Jürgen Baader als „Zeus“ seine „Gockelsfamilie“ und das meist passend zum Motto kostümierte Publikum willkommen hieß. „Mein Witz ist zwar kein Feuer, aber Frohsinn und Heiterkeit“, stimmte er die fröhliche Gästeschar auf das kurzweilige Programm voller Narretei, Humor, Musik und Tanz ein. Als den „Stolz des Vereins“ bezeichnete Baader die Garden in rot-weißen Uniformen. In verschiedenen Formationen wirbelten sie mit tänzerischen Höchstleistungen über die Bühne.

Gar putzig war die Mini-Garde, die die erste Rakete des Abends erntete. Eine Augenweide waren die Tanzmariechen Guilana Jaquinta und Lea Mack. Auch beim umjubelten Schautanz und dem Männerballett bebte der Olymp mit dem griechischen Tanz Sirtaki. Der Hausfrauenkongress entwickelte sich im Verlauf des tollen Abends zu einer temporeichen Fastnachtsshow.

In der Bütt brillierte Lisa Stein als „Gloriette Bumbewasserzang“. Die Zwölfjährige brachte ihr Publikum zum Lachen, berichtete, dass sie nicht an Appetitlosigkeit leide und keine Wespentaille sondern eine Hummelhüfte habe. Als „Supertrottel“ erinnerte Karl-Heinz Göttel an die guten alten Zeiten mit dem grauen Telefon im Gang und dem Duden statt Google als Nachschlagewerk. Ein Garant für gute Launen war auch Oliver Betzer als „De klää Hätschd“. Höhepunkt des Abends war sicher die umjubelte Darbietung von Hansy Vogt, als die aus Funk und Fernsehen bekannte „Frau Wäber“ aus dem Schwarzwald.

Die Lady Gagga der Senioren war überrascht, dass der Elferrat nicht mit Narrenkappen, sondern im Griechenlook auf der Bühne stand und attestierte dem Publikum: „Ich war schon überall, aber so einen verrückten Haufen habe ich noch nicht erlebt!“ Die Gäste hielten es mit den „Dubbeglasbrieder“ und „Eisgekiehlter Grauburgunder“ auf ihren Stühlen nicht mehr aus.

Die Stimmungswogen gingen mit den „Huddelschnuddeln“ weiter nach oben. Und nach Mitternacht brachte Jens Huthoff das Publikum zum Kochen mit „An Angel“. Beim Finale mit Luftballons und Konfettiregen auf der Bühne bebte immer noch der Olymp. jom

