Bühne frei für junge Schauspieltalente

Ludwigshafen.„Ihr habt jetzt viele Monate geprobt, habt Texte gelernt, habt Szenen entwickelt, euch in Figuren eingelebt“, wandte sich Fabian Burstein an die jungen Gäste im Kulturzentrum dasHaus. „Ihr habt all das getan, was auch die Schauspielerinnen und Schauspieler am Theater tun. Ihr wisst jetzt, was das für eine Riesenarbeit ist. Und Ihr wisst aber auch gleichzeitig, was das für eine schöne Arbeit ist“, fügte der Leiter des Kulturbüros in seiner Eröffnungsrede zum ersten Schultheatercamp-Festival hinzu.

Als Nachfolgeformat der vormaligen Schultheaterwoche wird das Schultheatercamp vom Kulturbüro der Stadt und der „Jungen Szene Ludwigshafen“ ausgerichtet – Letztere ist wiederum ein Zusammenschluss der freien Kinder- und Jugend-Bühnen NANOtheater und AdRem Jugendtheater mit dem Kulturbüro. Insgesamt nehmen acht ausgewählte Theatergruppen mit 130 Spielern im Alter von zehn bis etwa 20 Jahren an dem Projekt teil; sie kommen aus sieben verschiedenen Schulen sowie der Jugendfreizeitstätte Ruchheim (wir berichteten). Über mehrere Monate waren die jungen Akteure von den professionellen Theatermachern künstlerisch begleitet worden – bei dem dreitägigen Festival im „Haus“ präsentieren sie nun bis einschließlich Freitag in acht Aufführungen die Ergebnisse dieses kreativen Prozesses.

Klassiker: Warten auf Godot

Zum Festivalauftakt zeigten die Ensembles der „Jungen Szene“ zwei überaus anregende Auszüge aus ihrem aktuellen Repertoire. Das AdRem Jugendtheater glänzte mit „Hinter dem Spiegel oder Chaos im Wunderland“, das just am vergangenen Samstag unter Spielleitung von Gabriele Twardawa Premiere gefeiert hatte: ein wunderbar fantasievoll-buntes und lebendiges Familienstück nach Motiven von Lewis Carroll. Einen sowohl darstellerisch wie auch in puncto Regie (Aliena Wagner) hervorragenden Eindruck hinterließ auch die Adaption des Samuel-Becketts-Klassikers „Warten auf Godot“, der hier vom NANOtheater mit dem Zusatz „im Nanoformat“ versehen wurde. Premiere des Stücks ist am 23. Februar, 19 Uhr, in den Räumen des AdRem-Theaters in der Ludwigstraße 51.

Im weiteren Tagesverlauf standen unter anderem verschiedene Workshops und am Abend schließlich die erste Schüler-Vorstellung auf dem Programm: Eine Werkschau der Oberstufen-Theatergruppe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zu „Schweigen und Wahnsinn“, eine Inszenierung frei nach Motiven aus Witold Gombrowicz’ grotesker Komödie „Die Burgunderprinzessin“.

„Ich freue mich total auf die Workshops“, erklärte Amina Vrgovcevic, Schülerin der Integrierten Gesamtschule Gartenstadt. Sie spiele seit sieben Jahren Theater, berichtete die 15-Jährige. Vergangenes Jahr habe sie am „Junges Theater im Delta“-Festival teilgenommen: „Innerhalb von drei Tagen haben wir wie eine Familie zusammen gefunden. Und das wünsche ich mir auch von diesem Festival“, sagte sie.

