Bürger sollen mitentscheiden

Ludwigshafen.In der Debatte um eine Ausweichspielstätte für das Mannheimer Nationaltheater im Ludwigshafener Pfalzbau während der Sanierung gibt es aus der Chemiestadt positive Signale: „Ja, wir als Stadt Ludwigshafen hier in der Metropolregion sind durchaus willens, das Nationaltheater Mannheim während der Sanierungsphase zu unterstützen, und zu kooperieren“, fasste Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) im Kulturausschuss die Diskussion der vergangenen Sitzung nochmals zusammen. Der Tenor im Gremium sei damals aber gewesen: „Wenn wir das Gastrecht anbieten, sollte es ein Gästezimmer sein und nicht das ganze Haus“, blickte die Bürgermeisterin am Mittwoch zurück.

Intendant Tilman Gersch habe in den vergangenen Jahren mit einem hervorragenden Theaterprogramm entscheidend dazu beigetragen, dass das Theater im Pfalzbau einen sehr guten Ruf habe, so Reifenberg. „Wir stehen in der Verantwortung, dieses Profil, was jetzt erarbeitet wurde, für unsere Stadtgesellschaft – aber auch darüber hinaus für die Region – zu erhalten.“

Es sei die Entscheidung getroffen worden, dass es einen „moderierten Prozess“ geben soll – und zwar moderiert von Rolf Bolwin, dem langjährigen geschäftsführenden Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Als Ergebnis eines Gesprächs mit den Theaterintendanten sei von Bolwin ein Papier mit vier Vorschlägen formuliert worden, „die als Grundlage möglicher Nutzungsmodelle dienen“, so Reifenberg. Vereinfacht gesagt, kämen davon zwei Vorschläge der Stadt Ludwigshafen beziehungsweise dem Theater Pfalzbau näher, zwei Vorschläge eher dem Nationaltheater Mannheim.

Eine Ludwigshafener Stellungsnahme auf dieses Papier werde jetzt Mannheim zugeleitet. Mannheim wiederum erhalte Zeit, seinerseits Stellung zu nehmen. Dann soll es ein erneutes Gespräch mit Rolf Bolwin geben, so Reifenberg. Auch die Meinung der Bürgerschaft solle – etwa bei einem Bürgerforum – eingeholt werden. Denn was nachher als Ergebnis angedacht werde, „soll natürlich auch auf eine breite Akzeptanz in der Stadtgesellschaft stoßen.“

Markus Lemberger (SPD) erklärte, es sei eine spannende Aufgabe, „ein zweites Theater in so ein Haus zu integrieren. Wir sind gespannt darauf, was da an künstlerischem Schaffen passieren kann. Aber es muss klar sein, es muss koordiniert sein und unser Theater kann auf keinen Fall dabei hinten runter fallen.“ Renate Morgenthaler (CDU) pflichtete ihm bei: „Für meine Fraktion ist klar, wenn es zu einer Lösung kommt, muss der Intendant unseres Theaters gut damit leben können –und unser Theater gut überleben.“ Monika Kleinschnitger (Grüne) begrüßte den moderierten Prozess. „Ludwigshafen hat eine starke Position über die Jahre mit dem Theater im Pfalzbau entwickelt – mit jedem Intendant in seiner besonderen Ausprägung“, so Kleinschnitger. mav

