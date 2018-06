Bürgerbeteilgung bis 24. August

Anzeige

Ludwigshafen.Der Entwurf des Nahverkehrsplans ist ab dem heutigen Dienstag, 12. Juni, auf der städtischen Internetseite (www.ludwigshafen.de) einsehbar. Bis zum 24. August können die Bürger Anregungen geben und Kritik äußern – entweder per E-Mail an stadtplanung@ludwigshafen.de möglich oder per Post an die Stadtverwaltung, Bereich Stadtplanung, 67059 Ludwigshafen.

Die Pläne sollen in den nächsten Wochen auch offengelegt werden. Der genaue Zeitpunkt ist noch unklar, sagte Baudezernent Klaus Dillinger. Generell werde das Konzept nur mit den Verkehrs- und Umweltverbänden diskutiert, sondern auch mit Behindertenorganisationen und dem Seniorenrat. ott