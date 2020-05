Bürgerbüros geschlossen

Ludwigshafen.Wegen der Softwareumstellung aller Melde-, Pass- und Ausweisbehörden in Rheinland-Pfalz am Pfingstwochenende sind die Ludwigshafener Bürgerbüros von Mittwoch, 27. Mai, bis Dienstag, 2. Juni, geschlossen. In dieser Zeit können weder Anträge angenommen und bearbeitet noch Dokumente abgeholt werden, teilte die Verwaltung mit. Eine Vorsprache in den Bürgerbüros ist nicht möglich.

Am Mittwoch, 3. Juni, nehmen zunächst die Bürgerbüros Rathaus, Achtmorgenstraße und Oppau den Betrieb wieder auf. Ab diesem Tag können auch wieder Online-Termine für das Bürgerbüro im Rathaus vereinbart werden. Das Bürgerbüro Oggersheim öffnet ab Montag, 8. Juni. Die Vorsprache in den Bürgerbüros Achtmorgenstraße, Oppau und Oggersheim ist weiterhin nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.05.2020