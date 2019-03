Bürgerforum zu Hochstraßen

Ludwigshafen.Mit einem Bürgerforum am 10. April, 18.30 Uhr, und einem Online-Dialog informiert die Stadt über die beiden Hochstraßenprojekte. Bei der Veranstaltung im Pfalzbau erläutern Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger (CDU), Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) sowie Ingenieure und Planern der Verwaltung den aktuellen Planungsstand beider Großprojekte. Mit von der Partie sind international erfahrene Brückenexperten. Dazu zählt Balthasar Novák, Professor für Massivbau an der Universität Stuttgart, wie eine Stadtsprecherin auf „MM“-Nachfrage erklärte. Wie viele externe Fachleute zu dem Forum kommen, steht noch nicht fest.

„Transparent und faktenbasiert“ will die Verwaltung darstellen, welches Stadium die beiden Vorhaben erreicht haben und welche weiteren Schritte geplant sind. „Was vielleicht unklar ist, möchten wir klären. Wo es Ängste gibt, möchten wir dies offen besprechen“, sagte Steinruck.

Zudem können sich die Bürger in einem Online-Dialog vom 11. April bis 3. Mai unter www.ludwigshafen-diskutiert.de an die Verwaltung wenden, um Fragen zu den Planungen zu stellen. Für Interessierte, die sich vor Ort noch einmal ein Bild machen möchten, bietet die Stadt wieder Spaziergänge unter den Hochstraßen an. Fachleute geben dazu Erläuterungen.

Rathaus-Gutachten im Sommer

„Zu Beginn des Jahres haben wir uns als Verwaltung mit Blick auf die beiden Projekte neu aufgestellt und sind dabei, einen Beirat zu berufen, der uns zur Seite steht“, betonte die Rathauschefin. Diesem Gremium sollen unter anderem Vertreter aus der Region angehören. Der frühzeitige Austausch mit unterschiedlichen Interessengruppen sei wichtig und gehöre deshalb zum Bürgerdialog, sagte Steinruck.

„Nach der ersten Dialogphase zu den Großprojekten im Frühjahr kommen wir im Sommer erneut auf die Bürger zu“, kündigte sie an. Dann steht die Hochstraße Süd im Blickpunkt. Völlig unklar ist bislang die Sanierungsvariante, nachdem das ursprünglich vorgeschlagene Galeriebauwerk auf breite Ablehnung der Fraktionen gestoßen ist.

Ebenfalls im Sommer will die Verwaltung die Ergebnisse der Gutachten zum Rathaus vorstellen. Hintergrund: Der 15-stöckige Verwaltungsturm muss mit hohem Kostenaufwand saniert werden, deshalb werden neue Standorte für das Rathaus erwogen. Im Sommer will sich die Stadt ebenfalls zur Entwicklung des Rathaus-Centers äußern, das Ende 2021 geschlossen und danach abgerissen werden soll. Neuigkeiten gibt es auch Ende des Jahres: Dann soll erstmals die Baustellenplanung beim Abriss der Hochstraße Nord vorgestellt werden. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019