Bürgernah und vernetzt

Ludwigshafen.Er zählt zu den dienstältesten Ortsvorstehern in der Stadt und hat stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Bürger. Klaus Schneider (Bild), der seit 1999 dem Stadtrat angehört, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Der gebürtige Kaiserslauterner wohnt seit 66 Jahren in der Gartenstadt. Bis 2002 war der Chemielaborant in der BASF tätig. Im Ruhestand befindet er sich dennoch nicht, fast täglich ist Schneider im Ortsvorsteherbüro, um für die kleinen und größeren Probleme der 18 000 Einwohner ansprechbar zu sein. Der Vater zweier Kinder und vierfache Großvater konnte sich immer auf seine ebenfalls politisch aktive Frau Roswitha verlassen, mit der er seit 51 Jahren verheiratet ist.

1974 trat Schneider in die CDU ein. Seit 30 Jahren führt er den Ortsverband. „Er ist ein Kommunalpolitiker, wie man ihn sich wünscht: Immer ansprechbar, bestens vernetzt und einer, der die Sprache der Leute spricht“, würdigen Parteichef Torbjörn Kartes und Fraktionsvorsitzender Peter Uebel den Jubilar. Für den Stadtrat kandidiert er im Mai indes nicht mehr, wohl aber für das Amt des Ortsvorstehers – das er seit bereits 20 Jahren ausübt. ott (Bild: CDU)

