Bürgersprechstunde mit Steinruck

Ludwigshafen.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bietet am Mittwoch, 30. September, von 13 Uhr bis 16 Uhr eine Bürgersprechstunde in ihrem Büro (Jaegerstraße 1) an. Die Verwaltung bittet um Anmeldung unter Tel. 0621/504-30 31 oder E-Mail an christian.sieber@ludwigshafen.de. Von 16 bis 17 Uhr lädt Steinruck zur Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Dabei antwortet sie auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162/2514802.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020