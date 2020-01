Büttenredner ernten kräftige Lachsalven

Ludwigshafen.„111 Jahre ist die Klotzgrumbeer jetzt alt!“ Zum närrisch-runden Jubiläum von Ludwigshafens zweitältestem Fasnachtsverein hatte Peter Arnold eigens ein Lied komponiert. Dass – wie im Refrain besungen – noch lange nicht Schluss ist und dass die Karnevalsgesellschaft stets Raum für Neues lässt, wurde in der vollbesetzten Rheingönheimer TV-Halle stimmungsvoll untermauert. 400 Gäste erlebten ein Potpourri aus Tanz, Gesang und Büttenreden.

Nach Peter Arnold, der dem Verein seit Jahren verbunden ist, und einem Willkommens-Ahoi für den Gastelferrat Sandhase aus Mannheim betrat Corinna Kuhn die Bütt. In ihrer Rolle als die „Dolle“ berichtete die Frau mit den Filzschlappen von ihrem leicht untersetzten Ehemann mit „Schneewittchen-Syndrom“: „Erst kommt der Berg und dann der Zwerg!“

Ähnlich kräftige Lachsalven erntete Oliver Betzer alias „Frau Härtschd auf der Stoffwechsel-Beautyfarm“. Dort hat die Wellnessbewusste das Intimspray mit dem Glitzerspray verwechselt und ihren Göttergatten drei Stunden auf dem Stuhl warten lassen. Kollektives Absingen von „Cordula Grün“ bildete den Abschluss zu Betzers fetzigem Auftritt.

Reichlich Lockenwickler verzierten das Haupt von Petra Giesel, als sie in Person von Hiltrud Hufnagel makabre Anekdoten zum Besten gab, die sich großteils um den Friedhof drehten. Kurzfristig ausgefallen war der allseits beliebte „Musikprofessor“ Werner Beidinger, was der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. Horst Siegholt und Pit Karg produzierten Missverständnisse am Fließband, bei denen der Arzt zum Koch mutierte und der Horizont des Patienten am Dubbeglas endete.

„Pump de Schoppe ab“ entwickelte sich schnell zum geflügelten Wort, bis Dafina Kadrijaj mit ihrer Tanzperformance einheizte. Das 19-jährige Tanzmariechen der Aktiven war einer der Hingucker neben den Junioren-Mariechen Samira Rothweiler und Amelie Glück, den Garden mit ihren Marschtänzen sowie dem Männerballett. Letzteres wird trainiert von Nina Seelinger, die ihre 34. Prunksitzung bestritt und seit 25 Jahren die Garden anleitet. Genauso lange dienen den Klotzgrumbeer Georg Seelinger als Vorstand und Karl-Heinz Ries als Senatspräsident.

Mit Reinhold Hitzfeld, Günter Glöckner und Sozialdezernentin Beate Steeg erhielten drei neue Ehrensenatoren ihre Kappen. Jutta Hinterberger alias „Kättl Feierdaach“ kam derweil „zum Probearbeiten“ vorbei, Dr. Markus Weber gab „Fräulein Baumann“, ehe sich Gerd Dudenhöfer als wahrer „Sau-Bauer“ erwies, politisch betont inkorrekt. Motto: „Ich hab nen Hof mit Schweinemast und such ne Frau, die dazu passt!“ Beim großen Finale mit der Garde waren alle vereint – und die gute Laune am Siedepunkt. dtim

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020