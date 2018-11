Bund fördert E-Mobilität

Ludwigshafen.Zur Erneuerung ihres Fuhrparks hat die Stadt Ludwigshafen eine Bundesförderung von rund einer halben Million Euro erhalten. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) übergab den Bescheid in Höhe von 514 000 Euro gestern in Berlin an den Klimaschutzbeauftragten der Stadt, Joachim Alexander. Das Geld aus dem Programm „Elektromobilität“ soll für die Beschaffung von E-Fahrzeugen und Lademöglichkeiten verwendet werden. Bis 2020 will die Stadt 26 elektrisch betriebene Fahrzeuge anschaffen, die die konventionellen Dienstfahrzeuge des Fuhrparks ersetzen sollen.

Die Förderung unterstützt eine Maßnahme des Masterplans Green City, den die Stadt Ludwigshafen gemeinsam mit Mannheim und Heidelberg sowie dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erarbeitet hatte. jei

