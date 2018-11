Bund fördert Verkehrssteuerung

Ludwigshafen.Für eine Aufrüstung des Verkehrsrechners und eine „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ erhält die Stadt einen Bundeszuschuss von 3,2 Millionen Euro. Bereichsleiter Rainer Ritthaler bekam gestern in Berlin den Förderbescheid überreicht. 6,5 Millionen Euro will die Verwaltung in den nächsten Jahren dafür ausgeben. Umweltrelevante Daten sollen in die Steuerung des Verkehrs einfließen, etwa durch Zuflussdosierungen an Stadteingängen. Weitere Einzelheiten nannte die Verwaltung nicht. „Wir wollen nicht möglichst wenig Autoverkehr, sondern eine individuelle Mobilität für alle, umweltgerecht und im Mix aller Verkehrsträger“, sagt Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger (CDU). Die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme zählt zu einem Maßnahmepaket, um die Luftqualität in der Stadt zu verbessern. Der Stickoxid-Grenzwert in der Heinigstraße wird seit Jahren überschritten. ott

