Bund lehnt Förderung ab

Ludwigshafen.Für die Einrichtung eines Pendlerradwegs in Ludwigshafen und Umgebung wird der Bund keine Zuschüsse geben. Dies gab Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) gestern im Umweltausschuss bekannt. Die Stadt hatte für die Konzepterstellung und Realisierung des Vorhabens einen Förderantrag über 4,9 Millionen Euro gestellt, der nun abgelehnt wurde. Gleichwohl will die Stadt den Ausbau des regionalen Radwegenetzes auf linksrheinischer Seite weiter verfolgen und sich dabei auf Landesmittel stützen.

„Der Unterschied zwischen den beiden Förderprogrammen ist aber beträchtlich“, betonte der Beigeordnete. Während bei dem Bundeswettbewerb Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent fließen würden, gebe das Land eine Zuwendung von 60 Prozent der Kosten – und dies auch nur für den Bau des Pendlerradwegs, aber nicht für dessen Unterhalt. In Baden-Württemberg würde hingegen beides gefördert.

Zwei Ausbaustrecken geplant

Eine Vorstudie befasst sich laut Dezernent nicht nur mit einer möglichen Radlertrasse nach Limburgerhof und Schifferstadt, sondern auch nach Worms und in Richtung Westen. Markus Lemberger (SPD) drängte indes auch auf den Ausbau der Radwege im Stadtgebiet. Er erinnerte daran, dass das Projekt in der Wollstraße seit 20 Jahren nicht vorangekommen sei.

„Die Einrichtung von Radwegen in der Woll- und Langgartenstraße ist bislang an Finanzierungsproblemen gescheitert“, räumte der Dezernent ein. Er kündigte aber an, dass beide Vorhaben in den Haushaltsentwurf 2019/2020 aufgenommen würden. Zudem werde die Stadt wohl einige Einbahnstraßen zur Nutzung für Radler in der entgegengesetzten Richtung öffnen. Einzelheiten sollten in den nächsten Wochen vorliegen, sagte Dillinger.

Als „hochwirksame Maßnahme“ zur Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt bezeichnete Bereichsleiter Rainer Ritthaler die empfohlene Alternativroute für Autofahrer über die Lorientallee – statt über die Heinigstraße. Wie berichtet, wird die Stadt dort dank Landesförderung eine der beiden Fahrspuren für Autos streichen – zugunsten eines neuen Radwegs (Kosten: 160 000 Euro). Hintergrund: Der Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wird an der Messstelle Heinigstraße seit Jahren überschritten. Ritthaler rechnet jedoch damit, dass die Luftbelastung dort weiter zurückgehe und der Stickoxidwert in diesem Jahr bei 42 bis 43 Mikrogramm liege.

Den Landeszuschuss von einer Million Euro wird die Stadt auch für den Ausbau einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge des städtischen Fuhrparks, weitere Standorte des Fahrradvermietungssystems sowie die Nachrüstung des Verkehrsrechners ausgeben. Hinzu kommt die Vorrangschaltung für die Nahverkehrsbusse in der Mundenheimer Straße, die in den nächsten Wochen in Betrieb gehen soll.

Fördermittel des Bundes seien zur Anschaffung von 26 Elektrofahrzeugen für 562 000 Euro bewilligt worden, so Dillinger. Die Umrüstung der Lkw, etwa der Müllfahrzeuge, sei indes schwierig und mit hohen Mehrkosten verbunden. „Ein konventionelles Fahrzeug kostet rund 250 000 Euro, mit Elektroantrieb aber mehr als 400 000 Euro.“

