Bundesweit auf Platz fünf

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist bis Donnerstagnachmittag auf 427 gestiegen – dies sind sieben mehr als am Mittwoch, so die Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises. Damit liegt die Chemiestadt bei der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 26,9 bundesweit auf dem fünften Platz hinter Dingolfing-Landau, Berlin-Mitte, Unna und Hagen. Am Mittwoch hatte Ludwigshafen noch Rang zwei belegt, so die Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI). Laut Gesundheitsamt ist die Steigerung vornehmlich auf Reise-rückkehrer zurückzuführen.

Auch im Vorderpfälzer Umland gab es bis Donnerstag neue CoronaFälle. Im Rhein-Pfalz-Kreis und in Speyer erhöhte sich die Zahl der Sars-CoV2-Infizierten um jeweils drei. In Frankenthal wurde eine Neuinfektion gemeldet. Nach Ansicht des Gesundheitsamtes gelten 350 Menschen in Ludwigshafen mittlerweile als genesen. Zwei sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. ott

