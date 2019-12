Bunker kein Denkmal

Ludwigshafen.Der unterirdische Bunker am Berliner Platz, der für den Neubau des Metropol-Projekts teilweise abgerissen werden soll, wird nicht unter Denkmalschutz gestellt. Dies sagte Beigeordneter Andreas Schwarz mit Verweis auf ein Schreiben der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Demnach habe die Bunkeranlage durch den Teilabriss in den vergangen Jahren bereits „weitreichende Substanzverluste erlitten“, so dass typische Merkmale der Schutzräume nicht mehr gegeben seien. Deshalb liege kein Grund für einen Denkmalschutz vor.

Pläne liegen ab 19. Dezember aus

Damit kann das 100-Millionen-Projekt ohne Änderungen fortgeführt werden. Für das Hochhaus sieht der Investor Timon Bauregie eine Tiefgarage mit 132 Stellplätzen unter dem Platanenhain vor. Nach heftigen Protesten hatte Timon die Absicht eines oberirdischen Parkhauses aufgegeben. Die Pläne mit dem geänderten Konzept werden vom 19. Dezember bis zum 28. Januar im Stadtplanungsamt des Rathauses (Drittes Obergeschoss) öffentlich ausgelegt. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr . Zudem sind die Pläne auf der städtischen Internetseite abrufbar. ott

