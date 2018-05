Buntes Fest der Fantasie

Anzeige

Ludwigshafen.Es ist ein rauschend farbenfrohes Fest der Fantasie: Bei „Hanami – Con meets Festival“ werden am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, wieder mehrere Tausend aufwändig kostümierter Besucher aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland den Pfalzbau und die Ludwigshafener Innenstadt bevölkern. Die alljährliche „Hanami“ ist eine ehrenamtlich von Fans für Fans organisierte Veranstaltung, die sich an Freunde der japanischen Lebens- und Comic-Kultur richtet und dabei die traditionellen Elemente eines Festivals mit den modernen Aspekten eines Fan-Treffens vereint. Angelehnt ist sie zudem an die gleichnamige Tradition des japanischen Kirschblütenfestes.

Der Pfalzbau und der Theaterplatz davor bilden wieder das Festivalzentrum - dort erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm, das von Aufführungen verschiedener Showacts und Workshops über Videospiel- und Filmvorführungen bis zu Quizzes und allerlei anderen Mitmachmöglichkeiten reicht. Im Rahmen verschiedener eigener Kostüm- („Cosplay“-)Wettbewerbe wird zudem erneut ein Vorentscheid zur Deutschen Cosplay-Meisterschaft (DCM) veranstaltet. Das „Maid-Café“ („Maido no Kisetsu“) feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen und verwöhnt die Besucher erneut mit allerlei Leckereien. Neu ist in diesem Jahr ein Picknick-Areal im Außenbereich, das mit einer Rasenfläche und Sakurabäumen zum Verweilen einlädt. Dieses wie auch der japanische Markt auf dem Pfalzbau-Vorplatz können bei freiem Eintritt besucht werden.

Die „Hanami“-Convention ist am Samstag von 10 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das „Maid-Café“ lädt am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr zu einem Besuch ein. Der „Bring&Buy“-Stand, bei dem Videos, DVDs, Mangas und sonstige Schätze aus dem Privatbesitz verkauft werden können, ist samstags zwischen 10 und 20 Uhr, sonntags zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet.