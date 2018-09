Buntes Programm

Ludwigshafen.Die Ruchheimer Kerwe wird von Samstag bis Dienstag, 15. bis 18. September, auf dem Schlossplatz des Ludwigshafener Stadtteils gefeiert. Zuvor steht am Freitag, 14. September, bereits ab 18 Uhr das zünftige Schlachtfest des TV Ruchheim auf dem Programm, bei dem ab 19 Uhr auch das Kerwespiel des Vereins gegen die TSG Deidesheim auf dem Sportplatz ausgetragen wird. Das Kerweprogramm am Samstag beginnt um 13 Uhr mit dem Kaffeestübchen der Landfrauen im Seniorentreff, um 15.30 erfolgt die offizielle Eröffnung mit Platzkonzert und Fassbieranstich. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr ein Gottesdienst, am Montag gibt es das Leberknödelessen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.09.2018