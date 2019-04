Buslinien werden umgeleitet

Ludwigshafen.Die Maudacher Straße ist bis Ende Mai zwischen Leistadter- und Bozener Straße einseitig gesperrt. Die Bushaltestelle Marienkrankenhaus wird in Fahrtrichtung Innenstadt nicht bedient. Nachdem in den vergangenen Wochen die Haltestelle auf der Nordseite der Straße barrierefrei ausgebaut worden ist, jetzt ist die Haltestelle auf der gegenüberliegenden Seite an der Reihe. Die Buslinien 73, 74, 75, 76 sowie die Nachtbuslinie 94 werden in Richtung Innenstadt umgeleitet. Die andere Fahrtrichtung ist nicht mehr betroffen. Ersatzhaltestellen werden in der Hochfeldstraße gegenüber der Tankstelle sowie in der Königsbacher Straße in Höhe der Erlöserkirche eingerichtet. ott

