Busse ersetzen Bahnen der Linie 7

Ludwigshafen.Fahrgäste der Straßenbahnlinie 7, die in die nördlichen Stadtteile unterwegs sind, müssen sich ab 9. März umstellen und mehr Zeit einplanen. Grund: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert die Gleise in der Carl-Bosch-Straße und entlang der L 523. Die Strecke der Linie 7 wird voraussichtlich bis 19. April zwischen Oppau und der Innenstadt voll gesperrt. In dieser Zeit setzt die RNV Ersatzbusse im üblichen Takt zwischen dem Berliner Platz und der Straßenbahnendstelle Oppau ein.

Die Haltestellen Oppau Süd, Hemshofstraße, Gartenstraße und Ludwigshafen Rathaus werden jedoch nicht bedient. Während der Bauarbeiten entfallen auch die Haltestellen Schopenhauerstraße (Aweta) und Ludwigstraße in Fahrtrichtung Berliner Platz/Kaiser-Wilhelm-Straße. Als Ersatz für die Haltestelle Hemshofstraße wird den Fahrgästen empfohlen, auf die Haltestelle BASF Süd auszuweichen. Zusätzlich bedienen die Ersatzbusse in beiden Richtungen die Haltestelle Rhein-Galerie.

Während des Berufsverkehrs verkehren Zusatzbusse – morgens zwischen 6 Uhr und 9 Uhr sowie nachmittags zwischen 14.45 Uhr und 18.15 Uhr. Sie fahren bis zur Haltestelle Friesenheim Ost auf der üblichen Strecke der Linie 7 und biegen dann über den Rottstückerweg und die Magnetbandstraße ab zu den Regionalbushaltestellen BASF Tor 5 und BASF Tor 11.

Danach geht es weiter über die Ammoniak- und Brunckstraße zur Haltestelle Rottstückerweg und von dort zurück zur Innenstadt. Die Haltestellen Oppau, Ammoniakstraße (BASF Tor 11) und Rottstückerweg entfallen bei den Zusatzbussen im Berufsverkehr.

Einschränkungen für den Verkehr

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen mit Einschränkungen und Behinderungen rechnen – vor allem vom 12. bis 21. März. In dieser Zeit wird die Kreuzung Carl-Bosch-/Karl-Müller-Straße gesperrt. Das Linksabbiegen in die Karl-Müller-Straße ist dann nicht mehr möglich. Deshalb werden auch die Buslinien 70, 78 und 80 umgeleitet. Die Baustelle entlang der L 523 hat indes keine Auswirkungen auf den Verkehr, so die RNV. Ausnahme: Der Radweg zwischen der Horst-Schork-Straße und der Haltestelle Oppau Süd kann nicht genutzt werden. ott

