Busse müssen Umweg fahren

Ludwigshafen.Aufgrund des Ausbaus der Bahnlinie 10 müssen sich Busfahrgäste in den nächsten Wochen auf geänderte Streckenführungen einstellen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilte, wird im Stadtteil Friesenheim ab Mittwoch, 6. Mai, die Sternstraße in Fahrtrichtung Oggersheim teilgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 13. Juli andauern und hat Auswirkungen auf den Schienenersatzverkehr der Linie 10 sowie auf die Buslinien 70, 89 und 97.

Noch ist die Sternstraße in Richtung Brunckstraße für den Verkehr gesperrt. Am 6. Mai wird dieser Streckenabschnitt wieder für den Verkehr geöffnet und die gegenüberliegende Fahrbahn auf dem Abschnitt zwischen den Querstraßen Herrenwald-/Leopold- und Nietzschestraße abgeriegelt. Für den Individualverkehr bedeutet die Sperrung, dass er über Ruthenstraße, Ruthenplatz, Taubenstraße und Hohenzollernstraße umgeleitet wird – die Taubenstraße wird bis zum Ende der Maßnahmen zur Einbahnstraße.

Auch für Busse und Bahnen hat die gesperrte Sternstraße Auswirkungen. Der Busersatzverkehr der Linie 10 muss seine Route ab der Haltestelle Hagellochstraße ändern und bedient die Ersatzhaltestellen Friesenheim Mitte in der Ruthenstraße sowie Sternstraße in der Hohenzollernstraße. Dann geht es zurück auf den regulären Linienweg.

Die Linien 70 und 89, die in Richtung Oggersheim unterwegs sind, fahren ab 6. Mai ab der Haltestelle Eschenbachstraße eine Umleitung über die Ruthenstraße und bedienen die Ersatzhaltestelle Friesenheim Mitte. An der Haltestelle Sternstraße kehren die Linien auf ihre reguläre Strecke zurück. In der Gegenrichtung kehren die Busse 70 und 89 auf ihre eigentliche Fahrstrecke zurück. Die Busse der Linie 97 in Richtung Berliner Platz werden bis Mitte Juli ab der Haltestelle Ruthenstraße umgeleitet und bedienen die Ersatzhaltestellen Friesenheim Mitte und Schopenhauerstraße. Ab dort geht es auf regulärem Linienweg weiter.

Der Ausbau der Linie 10 im Stadtteil Friesenheim ist das derzeit größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen. Die Erneuerung der Schienen sowie der barrierefreie Ausbau der Haltestellen auf dem rund 900 Meter langen Abschnitt kosten rund 14 Millionen Euro. Zugleich werden die Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht. Das Projekt soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. tbö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020