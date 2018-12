Cabeza begeistert mit Spiel auf wertvoller Violine

Ludwigshafen.Beim Benefizweihnachtskonzert der Bürgerstiftung im Pfalzbau erlebten die rund 800 Besucher nicht nur ein kontrastreiches Programm, sondern auch den Klang einer 318 Jahre alten Geige der Violinistin Maia Cabeza. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bewies ihre Verbundenheit und stimmte die Gästeschar unter dem Dirigat von Kerem Hasan im Pfalzbau auf die Weihnachtszeit ein.

Vor dem Konzert übergab Günter Dhom, Sprecher der Bürgerstiftung, den mit 10 000 Euro dotierten ersten Bürgerpreis an die Ludwigshafener Tafel (wir berichteten gestern). Den musikalischen Auftakt setzte das Orchester mit „Eine musikalischen Schlittenfahrt“ von Mozarts Vater Leopold.

Dabei entführte das Orchester das Publikum auf einem Pferdeschlitten durch die winterliche Landschaft mit Schellengeläut, Peitschenknallen und fröhlich klingenden Glöckchen.

Im Januar 1756 wurde das Stück in Augsburg in einem Gasthof uraufgeführt. Im langen weinroten Kleid bezauberte die Solistin Maia Cabeza, die 2013 den Violinwettbewerb Leopold Mozart in Augsburg für sich entscheiden konnte.

Die ausdrucksstarke Geigerin bestach mit ihrer Virtuosität und ihrem technisch präzisem Spiel bei dem Violinkonzert a-Moll von Alexander Glasunow.

Die kanadisch-amerikanische Geigerin Cabeza begann im Alter von vier Jahren, Geige zu spielen. Die 26-Jährige ist seit November 2017 Mitglied des Chamber Orchestra of Europe. Als Preisträgerin des 23. Wettbewerbs des Deutschen Musikinstrumentenfonds spielt Maia Cabeza seit Februar 2015 eine Violine von Carlo Guiseppe Testore, Mailand 1700, aus dem Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Mit diesem besonderen Klangerlebnis erfüllte sie den Konzertsaal des Pfalzbaus und erntete lang anhaltenden Applaus.

Für eine musikalische Sternstunde sorgte der 26-jährige Brite Kerem Hasan, Stipendiat im Dirigentenforum des Deutschen Musikrates, mit Ludwig van Beethovens Sinfonie Nummer 3, der evolutionär-kämpferische Eroica-Sinfonie. Mit vollem Körpereinsatz dirigierte er das Orchester mit Dynamik, Kraft, Tiefe und Glanz. Er kitzelte alle Pointen heraus und entfachte ein musikalisches Feuerwerk.

Mit lang anhaltendem Beifall dankten die Besucher für den Abend.„Das Konzert war sehr beeindruckend“, meinte Stephanie Zimmer, Leiterin der Tafel. Der Erlös kommt den Bildungs-, Umwelt- und Medienprojekten der Bürgerstiftung zugute. jom

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018