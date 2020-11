Carlo Bansah ist neuer Leiter des DRK-Kreisverbands Vorderpfalz

Ludwigshafen. Es sind keine leichten Zeiten, in denen er seinen Posten antritt: Carlo Bansah ist neuer Geschäftsführer des Kreisverbandes Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der DRK-Altenhilfe Vorderpfalz. Dieser vereint sechs Ortsvereine in Ludwigshafen und Frankenthal sowie den DRK-Stadtverband Neustadt an der Weinstraße mit zusammen 4600 DRK-Mitgliedern. Bansah ist damit verantwortlich für die Breitenausbildung, also beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse für den Führerschein oder die Ausbildung zum Ersthelfer im Betrieb, aber auch für Kinder-, Jugend-, Familien- und Flüchtlingsarbeit. Außerdem ist er für die 220 Mitarbeiter und rund 2800 Kunden der DRK-Altenhilfe mit Pflegeheim, Sozialstation, dem Betreuten Wohnen und dem Hausnotruf zuständig.

Das Pflegeheim „In der Melm“ mit etwa 120 Bewohnern wurde von der Corona-Pandemie noch weitgehend verschont. „Bis auf zwei Fälle unter den Bewohnern waren wir bisher coronafrei“, sagt Bansah, „es hat keine Verbreitung im Haus gegeben.“ In der Sozialstation habe es bisher keinen einzigen Fall gegeben. „Bisher haben wir das - toi toi toi - gut im Griff.“ Die Betreuung der Bewohner und Mitarbeiterführung in den letzten Wochen sei anspruchsvoll gewesen. „Die Bewohner bemerken, dass sich etwas verändert. Die persönliche Fürsorge ist da sehr wichtig.“ Bansah ist stolz auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Die haben alle hervorragende Arbeit gemacht und alles konsequent umgesetzt“, betont der 41-Jährige.

Wie ein zweites Zuhause

Bansah ist dem Deutschen Roten Kreuz schon lang verbunden. Seit 2017, nachdem er als Projektcontroller in der IT-Branche tätig war, war der gebürtige Ludwigshafener Leiter des Rettungsdienstes des DRK-Rettungsdienstes Vorderpfalz. Doch bereits seinen Zivildienst hat er hier geleistet, danach machte er die Ausbildung zum Rettungssanitäter, später zum Rettungsassistenten. Während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Mainz arbeitete er in den Semesterferien im Rettungsdienst in Ludwigshafen. „Das ist wie ein zweites Zuhause“, sagt er über die Gemeinschaft beim DRK, „das ist eine Überzeugung von mir.“

Auch wenn der Rettungsdienst, der organisatorisch ausgegliedert ist, nach wie vor ein sehr interessantes Feld sei, habe ihn die eigentliche soziale Arbeit gereizt. Carlo Bansah ist dankbar, eine so gut strukturierte Wohlfahrt von seinem Vorgänger Kurz übernommen zu haben. „Das ist essenziell wichtig, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, perspektivisch zu denken. Ich habe das Glück, eine stabile Basis zu haben.“

Unter anderem in der Breitenausbildung zum Ersthelfer möchte er neue Wege gehen. Wie genau, das lässt er sich nicht entlocken. „Es ist ein anderer Ansatz, ein anderes pädagogisches Konzept, kann man vielleicht sagen“ - mehr verrät er (noch) nicht.

Blutspendeaktionen werden von den Ortsvereinen organisiert. Hier hat es in der letzten Zeit einen Rückgang an Spendern gegeben. „Es gibt Stammspender, die uns treu geblieben sind. Aber man merkt, dass es weniger wird“, so Bansah, „wahrscheinlich Corona-bedingt.“

Ein Thema im Gespräch ist auch die Kleiderkammer in Oggersheim. Im Juli 2019 war im Untergeschoss des Gebäudes in der Stadtgartenstraße durch einen technischen Defekt ein Feuer ausgebrochen. Alle Kleiderspenden waren vernichtet oder unbrauchbar. Betrieben wird die Kleiderkammer vom DRK-Ortsverein Oggersheim-Ruchheim. Hier hat Bansah gute Nachrichten: „Sie gehen davon aus, dass sie nächstes Jahr wieder öffnen können. Spätes erstes Quartal, wenn es gut läuft.“

Bekannter Name in der Region

Carlo Bansah ist übrigens der Sohn von Cephas Bansah, Kfz-Mechaniker in Ludwigshafen und König einer 200 000 Einwohner starken Gruppe des Volkes Ewe in Ghana. „Zumindest in der Region ist der Name stark verknüpft“, sagt er, „ich werde schon oft angesprochen, das interessiert die Menschen eben.“ Bansah lebt mit seiner Partnerin und seinem 18-jährigen Sohn in Friesenheim.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 22.11.2020