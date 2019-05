Carlo Saxl wird 80

Ludwigshafen.Der langjährige Friesenheimer Ortsvorsteher Carlo Saxl (CDU) feiert heute seinen 80. Geburtstag. „Carlo Saxl ist uns ein Vorbild, sowohl was sein Engagement und seine Verbundenheit zu unserer Stadt angeht, als auch in Bezug auf seine Haltung – verbindlich, freundlich, zugewandt“, teilten der CDU-Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes und Fraktionschef Peter Uebel mit.

Saxl stammt ursprünglich aus Südtirol und kam 1970 nach Ludwigshafen. Der vierfache Vater und fünffache Großvater arbeitete unter anderem als Theologie-Professor in London und leitete später die Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes Ludwigshafen. Ab 1974 lehrte er an der Fachhochschule der Bundesanstalt für Arbeit in Mannheim.

1972 trat Saxl zudem in die CDU ein, amtierte von 1999 bis 2014 als Friesenheimer Ortsvorsteher und von 2009 bis 2012 auch als Mitglied des Stadtrats. red (Bild: KG Eule)

