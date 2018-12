„Carmina Burana“ tanzt durch den Pfalzbau

Dieses „O Fortuna“ von Carl Orff ist eine musikalische Sintflut, die jeden mit ihrem Schwung mitreißt“, sagte der Choreograf Germinal Casado (1934 - 2016) über den Auftakt und das Ende der Musik zu „Carmina Burana“. 1937 uraufgeführt erlebte die Komposition für Chor und Orchester von Orff (1885 - 1982) viele konzertante, aber sehr wenige szenische Aufführungen. Obwohl sie geradezu nach Bewegung giert. Casado, der nach einem Studium der Kunstgeschichte und Grafik erst mit 18 Jahren zu tanzen begann und zwischen 1957 und 1970 Solist in Maurice Bejarts „Ballett des 20. Jahrhunderts“ war, hatte nie Gelegenheit, die „Carmina Burana“ selbst zu tanzen (für Bejart war es Nazi-Musik).

Doch während seiner Zeit als Ballettdirektor, Choreograf und Ausstarrer des Badischen Staatsballetts Karlsruhe (1977-1998) erfüllte er sich 1983 seinen lang ersehnten Wunsch nach einer theatralen Umsetzung. Sein Werk hatte großen internationalen Erfolg, wurde sogar zu den kulturellen olympischen Spielen in Seoul (1988) eingeladen und erlebte im April unter Birgit Keil eine Wiederaufführung in Karlsruhe. Auch das Gastspiel im Ludwigshafener Pfalzbau verfehlte seine Wirkung nicht, der Beifall nach schon bei der ausverkauften Nachmittagsvorstellung war lang anhaltend und begeistert.

Während Orffs Musik auch heute noch das Revolutionäre seiner Entstehungszeit anhaftet, bietet die Bewegungssprache Casados nichts aufsehenerregend Neues. Seine Choreografie ist neoklassisch, das 31-köpfige Ensemble mit jeweils fünf weiblichen und männlichen Solisten entpuppt sich dabei jedoch als perfekter Interpret der Bejart-Schule. Casado nimmt in dem gut einstündigen Dreiteiler jede Note auf und bringt so den permanenten Wechsel zwischen Ekstase, Liebreiz, Derbheit, Hingabe und reiner Sexualität auf den Punkt. Denn genau das ist der Inhalt der Carmina Burana, der aus dem 11./12. Jahrhundert stammenden „Lieder aus Benediktbeuren“. Obwohl im Kloster gefunden, sind ihre Themen überaus weltlich.

Unter dem imposanten Schicksalsrad (26 Meter, zur Hälfte aus dem Bühnenboden ragend) der blinden Göttin Fortuna entspinnt sich ein Reigen, der gleichermaßen der Natur und den menschlichen Trieben folgt. Die seitlich geschlitzten Kutten von 24 Mönchen zeigen bereits im „O Fortuna Imperatrix Mundi“, dass im Mittelalter klösterliches Leben viel Menschliches hatte. In „Primo Vere“ und „Uf dem Anger“, einer Huldigung an den Frühling und aufkeimende Liebe, fasziniert der Wechsel zwischen unschuldigen, durchaus auch aufreizenden Flirts zu zarten Melodien und der schon auflodernden Leidenschaft.

In zweiten Teil „In Taberna“, in dem Mönche sich der der Trunksucht, Völlerei und Wollust hingeben, lassen sich die zotigen und derben Inhalte der lateinischen und mittelhochdeutschen Verse erahnen. „Cour d’Amour“, eine Hommage an die Macht der Liebe, ist sozusagen eine Steigerung von „Primo Vero“: Es wird gelockt, geliebt und lustvoll gelebt, bevor sich Fortunas Schicksalsrad wieder unerbittlich dreht.

