„CDU betreibt Harakiri“

Ludwigshafen.Mit „Verwunderung und Gelassenheit“ reagiert die SPD auf die Äußerungen des Koalitionspartners CDU zur Hochstraße Süd und Zukunft des Rathauses. „Die Union betreibt ohne belastbare Prüfergebnisse bei diesen Großprojekten Harakiri-Politik. Offenbar ist die Nervosität beim politischen Mitbewerber knapp ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl groß“, sagte Parteichef David Guthier nach einer Fraktionssitzung. Die SPD treffe hingegen Entscheidungen, wenn alle Fakten geprüft auf dem Tisch liegen. Die Sozialdemokraten sehen den zuständigen Baudezernenten Klaus Dillinger (CDU) in der Pflicht, bei der Rathaus-Zukunft und Hochstraße Süd endlich belastbare Prüfergebnisse vorzulegen. Auf deren Grundlage könnten alle Optionen diskutiert und entschieden werden.

Brandgefährlich für Wirtschaft

Die SPD begrüßt, dass der Stadtvorstand im Auftrag von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bereits im Oktober Sanierungsalternativen für die Hochstraße Süd veranlasst habe. „Dillinger und die von ihm beauftragten Fachleute müssen beantworten, warum sie das Galeriebauwerk bislang als alternativlos dargestellt haben“, so Guthier. Städtebaulich müsse es bessere Möglichkeiten geben. Dass die CDU zeitgleich Projekte an beiden Hochstraßen ernsthaft erwäge, berge die Gefahr für einen Verkehrskollaps mit unzumutbaren Folgen für Anwohner durch Ausweichverkehr in die Nebenstraßen. Dies hält die SPD im Sinne von Industrie und Mittelstand für brandgefährlich. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019