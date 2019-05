CDU fordert Fahrradparkhaus

Ludwigshafen.Die CDU will den Bau von Fahrradparkhäusern nach dem „Bamberger Modell“ in der Stadt vorantreiben. „Wenn man sein Fahrrad mit Sicherheit am Abend genauso vorfindet, wie man es morgens abgestellt hat, werden mehr Menschen das Fahrrad nutzen“, sagt Fraktionsvize Wilhelma Metzler. Als ersten Schritt kann sich die Union ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof vorstellen. Dort könne man leerstehende Gebäudeteile umfunktionieren. Ein weiterer Standort sei unter dem Galeriebauwerk am S-Bahnhof Mitte möglich. Eine städtische Tochtergesellschaft, analog der Stadtwerke in Bamberg, könne ein solches Parkhaus finanzieren und betreiben, so die CDU. Eine Verbesserung des Nahverkehrs müsse auch den Bau von solchen Parkhäusern beinhalten. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.05.2019