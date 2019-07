CDU fordert Mobilitätsausschuss

Ludwigshafen.Um die verkehrlichen Herausforderungen der Zukunft besser lösen zu können, fordert die CDU-Stadtratsfraktion ein gemeinsames Gremium mit Mannheim. „Wir brauchen einen starken stadträtlichen Ausschuss Mobilität, in dem gebündelt Fragen im Hinblick auf die Region bearbeitet werden“, so Constanze Kraus, Sprecherin für Mobilität. Es sei zwar erfreulich, dass Mannheim als Modellstadt für „Saubere Mobilität“ ausgewählt worden sei. „Allerdings können die Überlegungen zur Mobilitätswende nicht am Rheinufer halt machen“, sagt Fraktionschef Peter Uebel. Zwar profitiere auch Ludwigshafen von vergünstigten Tickets, doch müsse etwa auch die Kapazität der Bahnen erhöht werden, um einen Umstieg auf den ÖPNV zu fördern. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019