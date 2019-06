CDU-Fraktion bestätigt Vorstand

Ludwigshafen.Die neue Stadtratsfraktion der CDU hat ihren Vorstand für die kommende Legislaturperiode gewählt. Der Vorsitzende Peter Uebel war bereits im Amt bestätigt worden. Nun wurden auch seine bisherigen Stellvertreter Marion Schneid, Wilhelma Metzler und Daniel Beiner einstimmig wiedergewählt. Den Vorstand komplettieren die Geschäftsführer Constanze Kraus und Tobias Mahr. Fraktionschef Uebel räumte in einer Pressemitteilung ein, dass die Ludwigshafener die Arbeit der bisherigen Großen Koalition kritisch sehen. „Eine stabile Mehrheit jenseits dieser Konstellation ist aber leider nicht in Sicht“, so Uebel, „wir müssen sehen, wie wir damit umgehen.“ red

