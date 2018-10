CDU: Kitas schützen

Ludwigshafen.Nach einer ganzen Reihe von Einbrüchen in Kindertagesstätten und Schulen im Ludwigshafener Norden fordert die CDU-Fraktion im Oppauer Ortsbeirat die Verwaltung auf, den Schutz der Einrichtungen zu verbessern. „Es kann nicht sein, dass in eine Kita in der Edigheimer Uhlandstraße sieben Mal in zehn Monaten eingebrochen worden ist. Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf bezüglich des Einbruchschutzes“, betont Fraktionssprecher Roman Bertram.

Durch diese Vorkommnisse – zuletzt stiegen Unbekannte am Montag in die besagte Kita ein – leide das Sicherheitsgefühl von Erziehern und Eltern. Daneben würden Betreuungszeiten ausfallen, da die Polizei die Einrichtungen zur Spurensicherung schließen müsse. „Wir als politische Verantwortliche sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Erzieher morgens an den Arbeitsplatz kommen können, ohne die Ängste, was nachts in den Räumen passiert ist“, so Bertram. Für den städtischen Haushalt 2019/20 müssten Mittel zur Verbesserung des Einbruchschutzes eingestellt werden. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018