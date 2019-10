CDU kritisiert Ausfall

Ludwigshafen.Wegen eines Personalengpasses ist die Ausgabe von sogenannten Fraßködern zur Bekämpfung von Ratten an Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern derzeit nicht möglich, teilte die Verwaltung mit. Die CDU kritisierte, dass dort nur eine Person über eine entsprechende Sachkunde für die Ausgabe verfüge. Dies sei nicht besonders vorausschauend. „Ein Ausfall, sei es krankheits- oder urlaubsbedingt, ist immer möglich“, sagte Wilhelma Metzler. Es gehe nicht darum, jeden Tag diese Ausgabe sicherzustellen, aber dass der Service auf unbestimmte Zeit eingestellt wird, sei im Sinne der Hygiene in der Stadt nicht hinnehmen. Ein Rattenbefall in Grünanlagen kann dem Bereich Öffentliche Ordnung unter der E-Mail-Adresse karin.liebel@ludwigshafen.de oder der Telefonnummer 0621/504-30 33 gemeldet werden. Kommen Ratten aus dem Kanal, ist der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) der richjige Ansprechpartner. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019