CDU lädt zur Fahrradtour

Ludwigshafen.Bürger sollen Hinweise auf Probleme und Missstände beim Radwegenetz geben – dies ist der Hintergrund für eine Radtour, zu der die CDU-Stadtratsfraktion am Samstag, 26. Mai, einlädt. Sie führt von Mundenheim in die Innenstadt. Gestartet wird um 10 Uhr auf dem Franz-Heller-Platz. Zum Abschluss ist um 12 Uhr ein allgemeiner Austausch zum Thema Radwege in der Taverne „Mythos“ (Ludwigsplatz 10) vorgesehen. Daran nimmt auch Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger teil. „Wer nur zur Diskussionsrunde kommen möchte, ist ebenso herzlich eingeladen“, sagt Fraktionschef Peter Uebel. Nach Ansicht der CDU sind es in vielen Stadtteilen kleine, aber auch grundlegende Aufgaben, die angegangen werden müssen. ott