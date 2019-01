CDU Ludwigshafen will Umplanung für Hochstraße Süd

Ludwigshafen.Die CDU-Fraktion will das Sanierungskonzept für die Hochstraße Süd stoppen und fordert eine grundlegende Neuplanung. Grund: Das sogenannte Galeriebauwerk, das unter die Hochstraße geschoben werden sollte, wäre ein massiver Wall, der den Stadtteil Süd von der Innenstadt trennen würde, begründet Fraktionschef Peter Uebel die Kehrtwende. Zudem würden mindestens 150 Parkplätze wegfallen. Deshalb schlägt die Union eine Anhörung vor, bei der Sachverständige andere Möglichkeiten für eine Brückensanierung oder für einen Neubau aufzeigen sollten.

Der Sinneswandel der CDU betrifft auch ein anderes Großvorhaben. Die bisherige Vorgabe, wonach die Hochstraße Süd saniert werden müsse, bevor die Hochstraße Nord abgerissen wird, gilt folglich für die CDU nicht mehr. Unabhängig von der Sanierung der Hochstraße Süd sollten die Arbeiten der Hochstraße beginnen, um dort eine jahrelange Hängepartie zu vermeiden. Die CDU will dabei in Kauf nehmen, dass gleichzeitig zwei Großbaustellen in Ludwigshafen existieren.

"Das kann ein Ritt auf der Rasierklinge werden, aber entscheidend ist die Frage, wie die Ludwigshafener Innenstadt langfristig aussieht", sagt Uebel. Um massive Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, sollte das Angebot für den öffentlichen Nahverkehr optimiert werden.