CDU: Mehr Geld für Kultur

Ludwigshafen.Weil der Kulturbereich seit Jahren finanziell schlecht ausgestattet sei und sich die Situation durch Corona verschärft habe, beantragt die CDU für die Haushaltsberatungen, die am Montag beginnen, höhere Zuschüsse. Die Sofortmaßnahmen der Verwaltung hätten der freien Kulturszene nur kurzfristig helfen können, so Fraktionsvize Marion Schneid.

Die Vereinbarung des Stadtrats für 2019/2020, wonach ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen für Zuschüsse im Kulturbereich verwendet werden sollte, habe nicht umgesetzt werden können. Deshalb seien Gelder zulasten der kommunalen Kultureinrichtungen umgeschichtet worden. Mit der anhaltenden Pandemie habe sich die Situation bei der freien Kulturszene und bei den kommunalen Kultureinrichtungen nochmals drastisch verschärft.

Die Grünen im Rat beantragen, die Ausgaben für Baumnachpflanzungen im Haushalt 2021/2022 von jeweils 350 000 auf 1,4 Millionen Euro zu steigern. 2700 Bäume musste die Stadt in diesem Jahr fällen, vor allem als Folge des Klimawandels. „Mit unserem Antrag wollen wir wenigstens Ersatz für 600 Stadtbäume finanzieren“, so Co-Fraktionsvorsitzender Hans-Uwe Daumann. Im Zeichen des Klimawandels brauchen wir eigentlich mehr Bäume an unseren Straßen und auf unseren Plätzen.“ Zudem fordert die Fraktion eine weitere Stelle für den Klimaschutz in der Verwaltung. „Ludwigshafen gibt von allen Städten der Region am wenigsten für Klimaschutz aus. Das ist nicht nur peinlich, sondern eigentlich auch untragbar.“ ott

