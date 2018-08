Anzeige

Ludwigshafen.Als Kandidatin für das Ortsvorsteheramt hat der Vorstand der CDU Oggersheim einstimmig Monika Kanzler nominiert. Die 75-Jährige gehört seit 2009 dem Ortsbeirat an und ist Beisitzerin im Ortsvorstand der Partei. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine. Nach ihrer Ausbildung als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin war die gebürtige Ludwigshafenerin unter anderem in der BASF und danach in einer Apotheke tätig. ott (BILD: CDU)