CDU nominiert Wolfgang Leibig

Ludwigshafen.Der Vorstand des CDU-Ortsverbandes Nord/Hemshof/West hat Wolfgang Leibig (Bild) einstimmig als Ortsvorsteherkandidat für die Kommunalwahl 2019 nominiert. Der 54-jährige Wirtschaftsingenieur hat mit seiner Schwester den elterlichen Betrieb in der dritten Generation im Hemshof übernommen. Leibig ist seit 2009 in der CDU aktiv . Er ist Vorsitzender des Ortsverbandes und gehört seit 2012 dem Ortsbeirat und seit 2016 dem Stadtrat an. Zudem ist er Mitbegründer der Initiative Sauberer Hemshof. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018